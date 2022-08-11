الشيخ يوسف الباز يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام والماء

وطن: شرع الأسير الشيخ يوسف الباز (64 عاما)، إمام المسجد الكبير في مدينة اللد، اليوم الخميس، بالإضراب المفتوح عن الطعام والماء، وذلك احتجاجا على قرار محكمة الاحتلال المركزية في مدينة اللد، أمس الأربعاء، بالإبقاء عليه رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القضائية في الملف المزعوم ضده.



وقال الشيخ الباز في بيان صدر عنه انه شرع بالإضراب عن الطعام والماء على الرغم انه مريض بالقلب وعدة أمراض أخرى، وهو أب لـ 7 أطفال، اعتبارا من اليوم الخميس للمطالبة بالإفراج عنه، بعد أن قررت محكمة الاحتلال (محكمة الصلح في ريشون) الافراج عنه، وقد جرى الاستئناف على القرار وتمّ رفض الافراج عنه في المحكمة المركزية في مدينة اللد.

يذكر أن الشيخ يوسف الباز قد تمّ رفض الإفراج عنه من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).