"خسائر فادحة ستتكبدها أمريكا".. تحليل أمريكي يضع "سيناريو متشائماً" للمواجهة مع الصين

وطن: خلص تحليل أجراه "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) في واشنطن إلى أن اشتعال نزاعٍ واسع النطاق بين الصين والولايات المتحدة بشأن مستقبل تايوان سيكلِّف الولايات المتحدة خسائر فادحة في السفن الحربية والطائرات العسكرية حسب ما نشرته صحيفة The Times البريطانية.

وكان مسؤولون سابقون في البنتاغون والبحرية الأمريكية قد توقعوا معركة بحرية غير مسبوقة إذا اندلعت الحرب بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة والصين من الجهة الأخرى بشأن تايوان، وقالوا إن القوات البحرية والجوية الأمريكية واليابانية المشتركة قد يتعين عليها أن تتغلب على نحو 150 سفينة برمائية وسطحية للانتصار في هذه المعركة.

فيما أشار التحليل إلى أن الولايات المتحدة يمكنها الدفاع عن جزيرة تايوان، التي تتمتع حتى الآن بالحكم الذاتي وإن كانت بكين تعهدت بـ"توحيدها" مع البر الرئيسي الصيني بحلول عام 2050، إلا أن هذا الدفاع سيأتي بتكلفة "باهظة".

الصين أمريكا تايوان

وتوقع مسؤولون سابقون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والبحرية الأمريكية، وخبراء آخرون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الغزو الصيني للجزيرة سيؤدي في الغالب إلى خسائر فادحة للجانبين.

كما استعان خبراء مركز الدراسات بتصورٍ تخيلي يفترض اندلاع حرب بين الجانبين في عام 2026، وذهبت تقديراتهم إلى أن هذه الحرب لن يكون الفوز فيها محسوماً لأي جانب، حتى لو لم تُستخدم أسلحة نووية في الصراع.

لن تُنشر النتائج الكاملة للدراسة إلا في ديسمبر/كانون الأول، لكن النتائج الواردة عن التصور التخيلي للحرب خلال 18 جولة من أصل 22 جولة اكتملت حتى الآن، تتوقع أن تكون صواريخ الجيش الصيني قادرة على إغراق مجموعة كبيرة من سفن الولايات المتحدة واليابان المشاركة في الحرب، وتدمير المئات من الطائرات الرابضة على حاملات الطائرات.

وتشير التقديرات في "أسوأ سيناريو" للجانب الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستخسر 900 مقاتلة جوية وطائرة هجوم أرضي، أي ما يعادل نصف الطائرات القتالية للقوات الجوية والبحرية الأمريكية، في غضون 4 أسابيع من اندلاع الحرب المفتوحة.

واستدرك مارك كانسيان، كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بالقول: "لكن الهجمات المضادة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية، والقوات المتحالفة معها، [ستدمر] أسطول السفن البرمائية وسفن السطح الصينية، وتتمكن في النهاية من إغراق نحو 150 سفينة".

كما أوضح كانسيان أن "سبب الخسائر الأمريكية الكبيرة هو أن الولايات المتحدة لن تتمكن من شنِّ حملة منظمة لإسقاط الدفاعات الصينية إلا بعد الاقتراب منها إلى مسافة معينة" ويُذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أجرت دراسة خاصة بها تضع فيها التصورات المفترضة لاندلاع حرب مع الصين بشأن تايوان، لكن نتائج هذه الدراسة لا تزال سرية.

الصين تايوان

"لياونينغ" أول حاملة طائرات صينية تشارك في عرض عسكري في بحر الصين الجنوبي برفقة سفن حربية وطائرات مقاتلة/رويترز

يذهب سيناريو الحرب الذي وضعه مركز الدراسات الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستتدخل في النزاع مع الصين إذا أقدمت الأخيرة على غزو تايوان. وقال كانسيان لصحيفة The Times البريطانية إن التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين مؤخراً تتضمن بعض القدرات التي استعان بها تحليل مركز الدراسات في تصوره للحرب.

وتتمكن الولايات المتحدة واليابان وتايوان، في جميع السيناريوهات تقريباً، من منع القوات الصينية في النهاية من احتلال الجزيرة بأكملها، لكن ذلك يأتي بتكلفة باهظة، ويقول كانسيان إن"إعادة بناء القوات الأمريكية بعد هذه الحرب سيستغرق سنوات طويلة بسبب انخفاض معدلات الإنتاج. وقد تستغل دول أخرى، مثل روسيا وإيران، ضعف الولايات المتحدة" لتحقيق مآربها.

ويخلص كانسيان في الختام إلى أن "الولايات المتحدة يجب عليها تعزيز قوتها بما يكفي لردع الصين أو الانتصار في الحرب دون استنزاف كبير لقوتها".