الاحتلال ينقل الأسير خليل عواودة إلى المستشفى بعد تدهور حالته

وطن: أعلن نادي الأسير، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال قررت نقل الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة من سجن الرملة إلى مستشفى إسرائيلي، بعد تدهور حالته الصحية.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وسائل إعلام عبرية، إن تدهوراً طرأ على الحالة الصحية للأسير عواودة، والذي تطالب حركة الجهاد الإسلامي بالإفراج عنه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال، الذي دخل حيز التنفيذ مساء الأحد الماضي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "تدهوراً آخر طرأ على صحة خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ حوالي ثلاثة أشهر احتجاجاً على اعتقاله الإداري".

وأضافت أن "جمعية أطباء بلا حدود قدمت تقريراً إلى المحكمة أنه يتعين نقل عواودة إلى المستشفى في ظل احتمال تعرضه لتلف دماغي وضرر في الجهاز العصبي، وتوجهت الجمعية كذلك برسالة مستعجلة بهذا الخصوص إلى وزراء الصحة والدفاع والأمن الداخلي".