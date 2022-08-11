الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة فرج الله في الخليل

وطن: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثمان الشهيدة الاسيرة سعدية فرج الله (68 عاما) من بلدة اذنا غرب الخليل، على معبر ترقوميا، غرب الخليل.

ونقل جثمان الشهيدة بسيارة اسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى الاهلي، لإجراء المعاينات الطبية اللازمة قبل تشييعه.

وذكر شقيق الشهيدة جعفر فرج الله، ان الاحتلال سلم جثمان شقيقته بعد احتجازه منذ استشهادها في الثاني من شهر تموز الماضي، وسيتم تشييعها في بلدة اذنا، فور انتهاء اجراءات الدفن.

وكانت الشهيدة فرج الله، قد ارتقت في الثاني من شهر تموز الماضي في سجن "الدامون"، بعد توقيف استمر ثمانية اشهر في سجون الاحتلال، حيث جرى اعتقالها في 18 من كانون الاول 2021 قرب الحرم الإبراهيمي بعد تعرضها لاعتداء من قبل المستوطنين، أثناء توجهها لزيارة ابنتها التي تقيم في منطقة قريبة من الحرم الابراهيمي.