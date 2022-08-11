محكمة الاحتلال تمدد اعتقال بسام السعدي لستة أيام

وطن: مددت محكمة الاحتلال اليوم الخميس اعتقال الاسير بسام السعدي لستة ايام.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه ، إن المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر"، مددت اعتقال الأسير بسام السعدي، لستة أيام، بحجة استكمال التحقيق معه.

وأضاف، أن الأسير السعدي تعرض للضرب والاعتداء الهمجي خلال اعتقاله، وتم استجوابه والتحقيق معه.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت السعدي بتاريخ 1/8/2022 من منزله في مخيم جنين، وتعرض للضرب والاعتداء مع أفراد اسرته خلال عملية الاعتقال.