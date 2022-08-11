4 توائم من عائلة الزقزوق في غزة حققوا تفوقا باهرا في الثانوية العامة

غزة- أروى عاشور- وطن: "في كل لحظة أثناء دراستنا كنا نستذكر أمي، كانت دائما معنا بروحها، حيث كانت داعمة لنا في حياتها ومماتها"، بهذه الكلمات تحدث الطالب عبد الرحمن الزقزوق عن تفوقه برفقة أشقائه التوائم الثلاثة في الثانوية العامة، في ظل غياب والدتهم التي استشهدت في العدوان على قطاع غزة، في مايو/ أيار 2021.

يقول الزقزوق لوطن، إن العام الدراسي بدأ باستشهاد الوالدة بعد سقوط الوالدة أرضا إثر قصف اسرائيلي بالقرب من منزلنا، حيث أصبحت الأوضاع في المنزل صعبة والأيام أصبحت قاسية جدا.

وجاءت نسب نجاح التوائم الأربعة في امتحانات الثانوية للعام الدراسي 2021- 2022 كما يأتي؛ ضحى في الفرع الأدبي 93.3 في المئة، وعبد الرحمن 93.1 في المئة، وعبد الله 81.6 في المئة، ومحمد 79.1 في المئة.

ويسرد الزقزوق لوطن، إحدى الأوقات التي كانت تتجهز والدتهم لاستقبال نتائج التوجيهي برفقتهم، قائلا إنها جهزت لأخته ضحى الثوب الفلسطيني، لترتديه لحظة إعلان النتيجة"، مشيرا إلى الكثير من الذكريات التي ورثوها عن والدتهم دفعتهم للدراسة بجد واجتهاد.

ويشير الزقزوق إلى أن "بالرغم من الصعوبات التي واجهتنا إلا أننا حصدنا ما زرعنا خلال العام الدراسي"، مفيدا بأن كثيرا ما كانوا يستذكرون والدتهم خلال فترة امتحانات الثانوية العامة وهي الفترة التي كانوا أكثر حاجة لها فيها.

وإلى جانب عبد الرحمن، جلست شقيقته ضحى، التي كانت ترتسم على شفتاها ابتسامة خفيفة تخفي وراها مشاعر الحزن على فراق والدتها، فقالت: بعد استشهاد والدتي تجسدت دورها في المنزل وقمت بالواجبات المدرسية بالإضافة للواجبات المنزلية من طعام وشراب، الأمر الذي جعل التفوق تحديا صعبا.

تكمل ضحى إن دراستها برفقة توائمها تكافلية، ومساندين بعضهم بعضا لتحقيق حلم امهم وهو التفوق في الثانوية العامة، مفيدة بأن من فوائد وجود 4 طلاب توأم في نفس المنزل ساعد كثيرا في الدراسة والمراجعة.

ووصفت ضحى لحظة إعلان نتيجة الثانوية العامة بالصدمة، حيث كانوا يتوقعون أكثر من المعدل الذي حصلوا عليه، في حين أهدى الطلاب الأربعة التوأم نجاحهم لوالدتهم الشهيدة ملاك التي لطالما كانت تحلم أن تعيش معهم فرحة النجاح.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت صباح السبت، نتائج مرحلة الثانوية العامة بمختلف فروعها في المحافظات الفلسطينية كافة لعام 2022، موضحة أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ في الفروع كافة 85,302 طالبا/وطالبة، نجح منهم 58,107، بنسبة عامة بلغت 68.12 في المئة، موزعين على الفروع كافة.