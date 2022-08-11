قوة احتلالية خاصة تختطف الاسير المحرر عبدالسلام ابو الهيجا من جنين

وطن: أفاد مكتب إعلام الأسرى ان قوة خاصة اسرائيلية اختطفت الأسير المحرر عبد السلام جمال أبو الهيجا بالقرب من مستشفى الرازي بمدينة جنين.

يذكر ان الاسير المحرر ابو الهيجا قضى نحو 12 عاما في سجون الاحتلال

من جانب آخر عقدت جلسة محاكمة للأسير نائل البرغوثي (64 عاما) الذي قضى في سجون الاحتلال 42 عاما، في محكمة "سجن عوفر" اليوم الخميس دون أن تصدر أي قرار.

وكان نادي الأسير ذكر أن الجلسة ستعقد من قبل "لجنة الاعتراضات العسكرية" وهي لجنة شُكّلت للنظر في قضية محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم، والتي حكمت على الأسير البرغوثي سابقًا عقب اعتقاله عام 2014، 30 شهرًا، وهي كذلك اللجنة التي أصدرت قرار بإعادة الحكم المؤبد بحقّه، وذلك بدعوى وجود "ملف سري" عام 2017.