استشهاد طفلة من جرحى العدوان على غزة

وطن: اعلن اليوم الخميس استشهاد الطفلة ليان الشاعر (9 سنوات)، من رفح متأثرةً بجروح خطيرة كانت اصيبت بها خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع.

وباستشهاد الطفلة ليان يرتفع عدد ضحايا العدوان إلى 48 شهيدا وشهيدة، نحو 20 منهم اطفال.

وأعلنت والدة الطفلة ليان عن استشهادها خلال تلقيها العلاج في مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، حيث كانت نقلت إليه و 3 أطفال آخرين من جرحى العدوان يوم امس الاول.

وكان الاحتلال قصف ودمر عدة منازل في منطقة الشعوت في رفح خلال العدوان على القطاع.