د.مصطفى البرغوثي ووفد من حركة المبادرة يقدمون العزاء بشهداء نابلس

وطن: تقدم الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على رأس وفد من قيادة الحركة بالتعازي في عرين شهداء جيل النار الأبطال الثلاثة: ابراهيم النابلسي ، اسلام صبوح ، وحسين طه، معزيا ايضا في شهيد الخليل الذي لحق بركب اخوته الشهداء وهو مؤمن ياسين جبر .

ووجه الدكتور مصطفى البرغوثي رسالته الى اهالي نابلس عامة وذوي الشهداء، ان الكلمات تصغر امام تضحيات هؤلاء الشباب. هم صغار بالعمر ولكنهم كبار في قدوتهم ونضالهم وتمسكهم بارضهم وبمقاومتهم.

وقال البرغوثي في رساله موجهة للمحتل، بانه "غبي ان ظن انه بقتل وتصفية الشهداء سيوقف نضال شعبنا الفلسطيني، بل سيزيدنا قوة ونضالا واصرارا في النضال لانهاء الاحتلال ونظام الابارتهايد ضد شعبنا الفلسطيني".

وأكد البرغوثي ان ما جرى في نابلس وبغزة هو "دليل على أن شعبنا شعب واحد ووطننا وطن واحد وان هدف الاحتلال هو ضرب المقاومة والكفاح في كل فلسطين"