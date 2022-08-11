االاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة
11.08.2022 07:45 AM
وطن: دهمت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس العديد من المناطق في انحاء الضفة واعتقلت عددا من المواطنين.
وعرف من بين المعتقلين الذين طالتهم هذه الاعتقالات:
1- محمد الحج محمد- المغير /رام الله
2- محمود الحج محمد- المغير /رام الله
3- عمار محمد رواجبة- مخيم العروب/ الخليل
4- راني محمد هديب- مخيم العروب/ الخليل
5- غبد عمران ناصر- الخليل
6- انس الاشقر- بلدة صيدا/ طولكرم
7- محمود مجاهد- بلدة زيتا/ طولكرم
8- جهاد محمد خريوش- مخيم طولكرم
9- محمد فواز المشايخ- بيت جالا
10- مالك جمال علان- بيت جالا
11- مجدي مصطفى أبو عمر- بيت جالا
12- حمزة عبد العزيز ابو سرور- مخيم عايدة/بيت لحم
13- مجدي أبو عكر- مخيم عايدة/بيت لحم
14- مراد محمد سعيد فشافشة- جبع/جنوب جنين