االاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة

وطن: دهمت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس العديد من المناطق في انحاء الضفة واعتقلت عددا من المواطنين.

وعرف من بين المعتقلين الذين طالتهم هذه الاعتقالات:

1- محمد الحج محمد- المغير /رام الله

2- محمود الحج محمد- المغير /رام الله

3- عمار محمد رواجبة- مخيم العروب/ الخليل

4- راني محمد هديب- مخيم العروب/ الخليل

5- غبد عمران ناصر- الخليل

6- انس الاشقر- بلدة صيدا/ طولكرم

7- محمود مجاهد- بلدة زيتا/ طولكرم

8- جهاد محمد خريوش- مخيم طولكرم

9- محمد فواز المشايخ- بيت جالا

10- مالك جمال علان- بيت جالا

11- مجدي مصطفى أبو عمر- بيت جالا

12- حمزة عبد العزيز ابو سرور- مخيم عايدة/بيت لحم

13- مجدي أبو عكر- مخيم عايدة/بيت لحم

14- مراد محمد سعيد فشافشة- جبع/جنوب جنين