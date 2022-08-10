الاحتلال يسلم الناشط نهاد زغير قرارا بمنعه من السفر

وطن: سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، الناشط المقدسي نهاد زغير قرارا يقضي بمنعه من السفر لمدة شهر.

وقال نهاد زغير، إن محاميه تسلم اليوم تجديد قرار منعه من السفر لمدة شهر، على أن يعود بعد ذلك لتسلم قرار المنع لأربعة أشهر.

وأضاف أن الاحتلال منعه من السفر عدة مرات، وبلغت حصيلة الابعاد عشرة أشهر، ومنحته السلطات 10 أيام للاستئناف على القرار.

واعتقل نهاد زغير لمدة 3 سنوات في سجون الاحتلال، وأفرج عنه في عام 2020/ عدا عن اعتقالات عديدة تعرض لها تراوحت بين عدة أيام وأشهر.

المصدر: (صفا)