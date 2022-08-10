"الداخلية تخرج الدورة التدريبية الأولى بمدونة الاخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن"

وطن: خرَّجَ وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية الأولى الخاصة بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني، وذلك بحضور مدير مركز الدفاع عن الحريات العامة "حريات" حلمي الأعرج.

وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج تدريبي تنفذه وزارة الداخلية بالتعاون مع مركز "حريات" يجري تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث سيستفيد من البرنامج (٣٠٠) من منتسبي المؤسسة الأمنية الفلسطينية، بهدف تزويد وإكساب المشاركين المعارف والمهارات والإتجاهات حول ماهية مدونة الاخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني.