منظمة"البيدر"تدين قرار محكمة الاحتلال هدم مدرسة عين سامية الاساسية

وطن: أدانت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو قرار محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة اليوم، القاضي بأصدار قرار فوري بهدم مدرسة عين سامية الاساسية،المقامة في تجمع عين سامية البدوي شرق قرية كفر مالك،حيث قررت محكمو الاحتلال هدم المدرسة اما هدما ذاتيا وبتاريخ محدد،او ان يتم الهدم من قبل قوات الاحتلال..

وقالت المشرف العام لمنظمة "البيدر" المحامي حسن مليحات في بيان له اليوم، ان قرار محكمة الاحتلال بهدم مدرسة عين سامية يعتبر جريمة حرب موصوفة ،حيث تحرم المواطنين من حق اصيل من حقوق الانسان،وتهدف من وراء هذا القرار الى تهجير سكان تجمع عين سامية البدوي من اجل مصادرة الارض و تحويلها إلى وحدات استيطانية جديدة، ما يمثل جريمة حرب حسب القانون الدولي، كونه إحلالٌ للمستوطنين مكان السكّان الأصليين

وأضاف مليحات، أن هذا القرار بمثابة نموذج صارخ لسياسة التمييز العنصري، ومخالفة لقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة، والتي تطالب مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، و عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وطالب مليحات، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف امام مسؤولياتهم القانونية والانسانية واتخاذ مواقف حازمة إزاء الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد المواطنين في هذا التجمع، إلى جانب ممارسة الضغط عـلى دولــة الاحتلال للوفــاء بالتزاماتها انطلاقا من المواثيق والمعاهدات الدولية لحقــوق الإنسان واحـترام حقــوق الإنسان الفلسطيني.

وفي ظل هذا الوضع الخطير جدًا والذي يستهدف التجمعات البدوية في الضفة الغربية، فإن منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو تدعو الحكومة الفلسطينية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الدولية والحقوقية ووسائل الإعلام لتقديم كل أشكال الدعم الممكن لهذه التجمعات البدوية، وأن تأخذ وسائل الإعلام دورها الحقيقي في إظهار معاناة هذه التجمعات وتفعيل العمل الجماهيري المقاوم دفاعاً عن التجمعات البدوية.



