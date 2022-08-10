اختيار اسماعيل جبر رئيساً لمجلس أمناء جامعة الاستقلال

وطن: انتخب مجلس أمناء جامعة الاستقلال المكلف من قبل الرئيس في اجتماع له عقده اليوم الاربعاء، الفريق الحاج إسماعيل جبر رئيساً لمجلس الأمناء، والدكتور أحمد مجدلاني نائباً لرئيس مجلس الأمناء، واللواء زكريا مصلح أميناً للسر.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يرأس مجلس امناء جامعة الاستقلال قبل ان يتم تعيين مجلس جديد من قبل الرئيس (لم يضم الطيراوي)، وينتخب اسماعيل جبر.

واستقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مجلس أمناء جامعة الاستقلال الجديد.

وأكد الرئيس الدور الكبير والهام الذي تلعبه جامعة الاستقلال بشقيها الأكاديمي والأمني في رفد قطاع الأمن الفلسطيني بالخبرات المؤهلة علمياً وأكاديمياً.

وأشار الرئيس، إلى أهمية استكمال مسيرة الجامعة وتطويرها بما يعود بالنفع على القطاع الأكاديمي والمؤسسة الأمنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني.