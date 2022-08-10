حماس: وحدة الظل لا تحرس جثثًا

وطن: قال رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس علي العامودي إن أبطال وحدة الظل في كتائب القسام "لا يحرسون جثثًا".

وأضاف العامودي في حديث صحفي مساء الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال تواصل بيع الوهم لعائلات أسرى جيش الاحتلال في غزة، ولم تقدم أي دليل عن مصيرهم.

وأشار إلى أن "حكومة الاحتلال تكذب على جمهورها بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين".

وقال: "ما تأمن عليه المقاومة التي نثق بها هي فرحة تُجبر القلوب وتُكفكف الدموع"، مشيرًا إلى أن حرية الأسرى دين في رقابنا.

وأوضح العامودي أن المقاومة قطعت عهدًا بتحرير الأسرى، مشيرًا إلى أن "الأسير يعيش على الأمل واليقين بأن يوم الحرية آتٍ لا محالة".