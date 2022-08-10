استشهاد مواطن متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

وطن: أعلنت مصادر طبية الليلة الماضية، استشهاد مواطن متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الطبية أن المواطن ابراهيم شحدة أبو صلاح ارتقى متأثراً بجروحه التي أصيب بها خلال قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين السبت الماضي في بلدة بيت حانون، شمال القطاع.

وباستشهاد المواطن أبو صلاح يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي استمر لثلاثة أيام، إلى 47 شهيداً بينهم عدد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصاباً بجروح متفاوتة.