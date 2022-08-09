نقابة المهندسين تقرر التوجه للمحكمة الادارية العليا للطعن بقرار وقف إضراب النقابة ودعوة الهيئة العامة للاجتماع

رام الله - وطن: قرر مجلس نقابة المهندسين اليوم الثلاثاء الطعن امام المحكمة الادارية العليا بقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف إضراب نقابة المهندسين.

ودعا مجلس نقابة المهندسين في بيان له وصل وطن نسخة عنه المهندسين الى الالتزام بالدوام الى حين صدور تعليمات اخرى، الى جانب مقاطعة كافة اللجان الحكومية الممثلة النقابة فيها.

واكد مجلس النقابة على تنظيم اعتصام لموظفي القطاع العام امام اماكن عملهم يومي الاربعاء والخميس، ووقف عضوية المهندسين في لجان النقابة المختلفة إذا ثبت عدم التزامهم بالإضراب.

وقرر المجلس محاسبة المهندسين الذين لم يلتزموا بالإضراب حسب الأنظمة والقوانين، كما قرر اغلاق فروع النقابة يوم الأربعاء 10 آب من الساعة العاشرة حتى الثانية عشر احتجاجا على رفع القضية المستعجلة وقرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب.

وقرر المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع موسع يوم السبت 13 آب للتحشيد على استمرار الخطوات النضالية، وارسال مناشدة الى لرئيس لإصدار توجيهاته لإنصاف المهندسين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء.