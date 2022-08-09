مسيرة في جنين وفاءً لشهداء نابلس

وطن: انطلقت مسيرة، مساء اليوم الثلاثاء، جابت مدينة جنين ومخيّمها، مندّدة بجرائم الاحتلال، آخرها اغتيال ثلاثة مواطنين في نابلس والعدوان على قطاع غزة.

وجاءت المسيرة بعد أن دعت لها فصائل العمل الوطني والإسلامي، منطلقة من أمام المسجد الكبير في مخيّم جنين، وصولًا إلى المدينة، وسط هتافات تندّد بجرائم الاحتلال، وتدعو للوحدة الوطنية، وتحيي المقاومة.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور شهداء نابلس: إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين جمال طه، الذين اغتالتهم قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء.