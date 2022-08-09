جماهير غفيرة تشيّع شهداء نابلس وسط هتافات غاضبة تطالب بالمقاومة والانتقام

وطن: شيّعت جماهير غفيرة من المواطنين في موكب مهيب بمدينة نابلس، ظهر اليوم الثلاثاء، المقاومين إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح والفتى حسين طه، الذين استشهدوا خلال مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة في المدينة.

وانطلقت مسيرة تشييع الشهداء من مستشفى رفيديا باتجاه دوار الشهداء وسط نابلس، وهم يرددون هتافات تدعو للمقاومة والانتقام لدماء الشهداء.

وتقدمت والدة الشهيد النابلسي ومقاتلون من الأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، موكب تشييع الشهداء وسط إطلاق نار كثيف في الهواء من المسلحين.

ووصفت مصادر محلية تشييع الشهداء بانه الأضخم الذي تشهده نابلس منذ انتفاضة الأقصى، ما يظهر الالتفاف الجماهيري حول المقاومة وأهالي الشهداء.

وارتقى الشهداء الثلاثة خلال اقتحام واشتباكات عنيفة مع قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حاصرت المقاومين النابلسي وصبوح داخل منزل في البلدة القديمة بنابلس وقصفته بالقذائف، صباح اليوم الثلاثاء. فيما أصيب 69 مواطنا، بينهم 4 بحالة حرجة ايضا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إصابتين وصلتا إلى المستشفى العربي التخصصي بينهما حالة حرجة، وإصابتان وصلتا لمستشفى النجاح، بينهما إصابة حرجة، وإصابة أخرى خطرة أعلن عنها لاحقا.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اطلقت عدة صواريخ على المنزل الذي كان يتحصن بداخله الشاب ابراهيم النابلسي الذي رفض تسليم نفسه للاحتلال، وسط اشتباكات خاضها مع تلك القوات.

وفشلت قوات الاحتلال في اغتيال النابلسي عدة مرات، حيث تتهمه بالوقوف خلف عدة عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال، فضلا عن اشتباكات عدة جرت في نابلس.