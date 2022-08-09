تعيين أيمن الصباح مراقبا عاما للتأمين في هيئة سوق رأس المال

وطن: أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال قرارا بتعيين أيمن صباح مديرا للإدارة العامة للتأمين في الهيئة (مراقب عام التأمين) في الهيئة، في إطار سعي الهيئة لتعزيز قطاع التأمين وتطوير آليات الرقابة عليه.

ويحمل الصباح درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرزيت، وشهادات مالية دولية في عدة مجالات كحوكمة الشركات، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والعلوم الإكتوارية، والأسواق المالية الإسلامية، إضافة إلى كونه خبيرا معتمدا في خدمات التمويل الرقمي والقيادة وإدارة الفريق وحصل على شهادات عدة في إدارة المخاطر.

ومن الجدير ذكره، أن الصباح شغل منصب مدير عام التأمين سابقا في الهيئة، وشغل عدة مواقع إدارية وإشرافية كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة أعمال شركة فلسطين للتأمين، ومدير عام للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، وعضو في مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، ومديرا ماليا في مشروع البنك الدولي الخاص بإنشاء هيئة التقاعد الفلسطينية عام 2005.