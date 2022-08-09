اضراب في محافظات الوطن حدادا على ارواح شهداء نابلس

وطن: اُعلن الاضراب الشامل في كل من نابلس ورام الله وجنين وطولكرم والخليل وبيت لحم وسلفيت حدادا على ارواح الشهداء في نابلس.

وأغلت المحلات التجارية أبوابها، فيما خرجت مسيرات غضب على جريمة الاحتلال في نابلس.

واستشهد ثلاثة شبان وهم: إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح، وحسين جمال طه، خلال اقتحام واشتباكات عنيفة مع قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرتهما داخل منزل في البلدة القديمة بنابلس، صباح اليوم الثلاثاء.

وأصيب خلال الاقتحام 69 مواطنا، بينهم 4 بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، ومحاصرة إحدى البنايات في البلدة القديمة، وتفجيرها.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إصابتين وصلتا إلى المستشفى العربي التخصصي بينهما حالة حرجة، وإصابتان وصلتا لمستشفى النجاح، بينهما إصابة حرجة، وإصابة أخرى خطرة أعلن عنها لاحقا.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اطلقت عدة صواريخ على المنزل الذي كان يتحصن بداخله الشاب ابراهيم النابلسي والذي رفض تسليم نفسه للاحتلال، وسط اشتباكات خاضها مع تلك القوات.

وتطارد قوات الاحتلال النابلسي منذ أشهر، وتتهمه بالوقوف خلف عدة عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال، فضلا عن اشتباكات عدة جرت في نابلس.