نقابة المهندسين لوطن: الحكومة رفعت قضية مستعجلة ضدنا لوقف احتجاجاتنا

وطن: قالت نقيبة المهندسين نادية حبش، إن وزارة الأشغال قامت برفع قضية مستعجلة أمام المحكمة الإداريّة ضد نقابة المهندسين لوقف خطواتها الاحتجاجيّة.



وأضافت حبش أن القضية هي الثانية من نوعها، وعلى إثر ذلك قرر مجلس النقابة عقد اجتماع للإعلان عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية سيعلن عنها في حينها.

وقالت حبش في بيان مقتضب " تُطِلُ علينا الحكومة مرّة أخرى برفع قضية مستعجلة أمام المحكمة الإداريّة لوقف خطواتنا الاحتجاجيّة على عدم تنفيذهم لقراراتهم بدلاً من أن تقوم بالإيفاء بالتزاماتها وقراراتها".

واضافت "هذا النفس الفوقي في إدارة الشأن العام لن يولد إلا مزيداً من الضغط والاحتقان ويؤدي للانفجار".

واكدت حبش في تصريحها ان نقابة المهندسين "عصيّة على الكسر، وإن أغلقتم باب سنفتح ألف باب".