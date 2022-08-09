خلال اتصال هاتفي بينهما.. هنية والنخالة يؤكدان على وحدة المقاومة

وطن: أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وزياد النخالة الأمين العام للجهاد الإسلامي خلال اتصال بينهما مساء الاثنين، فشل استراتيجية الاحتلال في كسر إرادة شعبنا، وعلى وحدة المقاومة في مواجهة الاحتلال.

واتفق هنية والنخالة على عقد لقاء قريب على مستوى قيادة الحركتين لبحث التطورات السياسية والميدانية، ولتحصين المسار الاستراتيجي لمستقبل مشروع المقاومة.

وبحثا المواجهة الأخيرة مع الاحتلال وتداعياتها وسبل تعزيز العمل المقاوم والتنسيق المشترك، ومشيدين بتكاملية العمل المقاوم في الميدان.

واشادا بصمود شعبنا ومقاومته والجهود السياسية التي بذلت على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.