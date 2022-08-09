استطلاعات: تأييد إسرائيلي واسع للعدوان على غزة لا ينعكس على تشكيلة الكنيست

وطن: أظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، تأييدا إسرائيليا واسعا للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، غير أن ذلك لا ينعكس على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، إذ يفشل معسكر رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، في الحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة، والأمر ذاته على أحزاب الائتلاف الحالي.

وبحسب جميع الاستطلاعات، يحافظ الليكود على تفوقه في حين يحل حزب "ييش عتيد" ثانيا. وفيما تواصل قائمة "الصهيونية الدينية" تحقيق نتائج جيدة بحلولها القوة الثالثة أو الرابعة في الكنيست، تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها الحالي، وتتأرجح "الروح الصهيونية" برئاسة أييليت شاكيد، تحت نسبة الحسم (3.25%).

استطلاع القناة 13:

معسكر نتنياهو (59 مقعدا): الليكود - 34 مقعدا؛ "الصهيونية الدينية" - 11 مقعدا؛ "شاس" - 7 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد.

أحزاب الائتلاف الحالي (51 مقعدا): "ييش عتيد" - 22 مقعدا؛ "كاحول لافان - تيكفا حداشا" - 11؛ "العمل" - 5؛ "يسرائيل بيتينو" - 5 مقاعد؛ "ميرتس" - 4 مقاعد؛ "القائمة الموحدة" - 4 مقاعد.

ويحصل حزب "الروح الصهيونية" الذي تترأسه شاكيد ولا ينفي إمكانية الانضمام إلى ائتلاف برئاسة نتنياهو على أربعة مقاعد؛ في حين تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها بـ6 مقاعد.

استطلاع هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11"):

معسكر نتنياهو (59 مقعدا): الليكود - 33 مقعدا؛ "الصهيونية الدينية" - 11 مقعدا؛ "شاس" - 8 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد.

أحزاب الائتلاف الحالي (55): "ييش عتيد" - 23 مقعدا؛ "كاحول لافان - تيكفا حداشا" - 12 مقعدا؛ "العمل" - 5؛ "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد؛ "ميرتس" - 5 مقاعد؛ "القائمة الموحدة" - 4 مقاعد.

وفي حين تحافظ القائمة المشتركة على مقاعدها الستة؛ يفشل "الروح الصهيونية" في تجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 2.1% من أصوات الناخبين.

استطلاع القناة 12:

معسكر نتنياهو (59 مقعدا): الليكود - 34 مقعدا؛ "الصهيونية الدينية" - 10 مقاعد؛ "شاس" - 8 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد.

أحزاب الائتلاف الحالي (55 مقعدا): "ييش عتيد" - 24 مقعدا؛ "كاحول لافان - تيكفا حداشا" - 12؛ "العمل" - 5؛ "يسرائيل بيتينو" - 5 مقاعد؛ "ميرتس" - 4 مقاعد؛ "القائمة الموحدة" - 5 مقاعد.

ويفشل "الروح الصهيونية" في تجاوز نسبة الحسم ويحصل على 2.1% من أصوات الناخبين، في حين تحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد.

تأييد واسع للعدوان على غزة

وأظهر استطلاع القناة 13 أن 58% من الإسرائيليين يعتبرون أن "العملية العسكرية" ضد قطاع غزة كانت "ناجحة".

وأسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع الذي انطلق يوم الجمعة الماضي، وانتهى قبيل انتصاف الليلة الماضية، عن استشهاد 45 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة.

في المقابل، بيّن استطلاع القناة 12 أن 68% من المستطلعة آراؤهم يعتبرون أن "إسرائيل" حققت إنجازات أكثر من حركة "الجهاد الإسلامي" خلال العدوان الأخير على غزة. كما عبّر 68% عن رضاهم عن أداء لبيد خلال جولة التصعيد الأخيرة.

واعتبر 73% من المشاركين في استطلاع القناة 12 أن غانتس أظهر أداءً جيدا خلال العدوان على غزة.

ووفقا لاستطلاع "كان 11"، فإن 57% من الإسرائيليين يعتقدون أن "إسرائيل انتصرت" في العملية الأخيرة ضد "الجهاد الإسلامي"؛ كما أيد 62% من المستطلعة آراؤهم قرار وقف إطلاق النار.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة حكومة الاحتلال، تفوق نتنياهو على لبيد ووزير جيش الاحتلال ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، غير أن الأخيرين تمكنا من تقليص الفارق مع نتنياهو في أعقاب رضى الإسرائيليين عن أدائهما خلال العدوان على غزة.

(عرب 48)