نقابة العاملين بجمعية أصدقاء المريض والمستشفى الأهلي في الخليل تصعد فعاليتها الاحتجاجية

وطن: أكدت نقابة العاملين بجمعية أصدقاء المريض والمستشفى الأهلي بالخليل استمرارها في وقف استقبال مرضى وزارة الصحة عدا الحالات الطارئة، احتجاجا على تأخر صرف رواتب العاملين في الجمعية.

وطالبت في بيان لها، وصل وطن، الحكومة بدفع مستحقات المستشفى البالغة 130 مليون لصرف الرواتب وحل الازمات المالية.

ودعت المسؤولين واصحاب القرار في محافظة الخليل للوقوف مع المستشفى لتحصيل مستحقاته.

كما دعت للاعتصام امام المستشفى غدا الثلاثاء الساعة 10:00 بسبب عدم صرف الرواتب وبسبب الضائقة المالية التي تمر بها المستشفى.