قائمة أسماء مجلس الأمناء الجديد لجامعة الاستقلال

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال، وكلف عضو اللجنة التنفيذية زياد أبو عمرو بدعوة المجلس للانعقاد خلال يومين لانتخاب رئيس للمجلس ونائب له وأمين للسر.

وتضم تشكيلة المجلس الجديد قادة الأجهزة الأمنية و3 أعضاء باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و4 أعضاء باللجنة المركزية لحركة فتح، إضافة إلى وزير الداخلية ومحافظ رام الله والبيرة ومستشار الرئيس القانوني.

وفيما يلي أعضاء مجلس الأمناء الجديد لجامعة الاستقلال:



1- زياد أبو عمر

2- أحمد مجدلاني

3- عزام الأحمد

4- روحي فتوح

5-الحاج اسماعيل جبر

6- صبري صيدم

7- اللواء ماجد فرج

8- اللواء يوسف الحلو

9-اللواء نضال أبو دخان

10- اللواء زكريا مصلح

11- اللواء يوسف دخل الله

12- اللواء زياد هب الريح

13- العميد عبد القادر التعمري

14-د. ليلى غنام

15 - علي مهنا

وفي تعليقه على القرار، أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال "السابق"، اللواء توفيق الطيراوي لـوطن، أنه لن يكون ضمن مجلس الأمناء الجديد.

وفي رده على سؤال وطن، هل ستكون في مجلس الأمناء القادم بجامعة الاستقلال، فأجاب الطيراوي "لا طبعا".

وحول الأسباب التي دفعت الرئيس لاتخاذ هذا القرار، قال الطيراوي "يجب سؤال السيد الرئيس عن ذلك".

وأضاف الطيراوي "تعليقي على قرار الرئيس سيكون بعد يومين أو ثلاث".