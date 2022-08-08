الطيراوي يّعلق لوطن حول قرار الرئيس بتشكيل مجلس أمناء جديد لجامعة الاستقلال

وطن: أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال، اللواء توفيق الطيراوي لـوطن، أنه لن يكون ضمن مجلس الأمناء القادم عقب إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال.

وفي رده على سؤال وطن، هل ستكون في مجلس الأمناء القادم بجامعة الاستقلال، فأجاب الطيراوي "لا طبعا".

وحول الأسباب التي دفعت الرئيس لاتخاذ هذا القرار، قال الطيراوي "يجب سؤال السيد الرئيس عن ذلك".

وأضاف الطيراوي "تعليقي على قرار الرئيس سيكون بعد يومين أو ثلاث".

وقد كلف الرئيس، عضو اللجنة التنفيذية زياد أبو عمرو بدعوة المجلس للانعقاد خلال يومين لانتخاب رئيسا للمجلس ونائبا له وأمينا للسر.