النائب العام يتحدث عن أبرز الملفات التي ناقشها مع مجلس الوزراء

وطن: تحدث النائب العام أكرم الخطيب عن تفاصيل الملفات التي ناقشها اليوم مع مجلس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة. واكد النائب العام على القضايا التالية:

– أن النيابة العامة، شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وينظم عملها قانون السلطة القضائية النافذ.

– ضرورة تطوير البنية التحتية للنيابات الجزئية خاصة نيابات رام الله ونابلس وأريحا وزيادة عدد أعضاء النيابة العامة بما يتواءم مع عدد القضايا الوارد للنيابات.

– ضرورة معالجة كافة التحديات رغم المعوقات الناجمة عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من ممارسة الجهات القضائية لاختصاصها؛ خاصة ما يتعلق بتنفيذ المذكرات القضائية.

– ضرورة إصدار تشريع ينظم عمل المختبر الجنائي، ورفده بالكوادر والكفاءات والمعدات التقنية.

– ضرورة تطوير الطب العدلي في فلسطين، بما يتواءم مع التشريعات النافذة، وبما ييسر وصول المواطنين لخدمات الطب العدلي.

– ضرورة تطوير وتحسين مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يضمن توافر البيئة المطابقة للشروط الدولية، لمراكز التوقيف، والاحتجاز، وتضمين تلك المراكز لبرامج تأهيلية للمحتجزين، مع ضرورة إيجاد حلول تشريعية لبدائل العقوبة السالبة للحرية، بغرض التخفيف من الاكتظاظ في مراكز التوقيف، وكذلك الالتجاء إلى الوساطة الجنائية في القضايا البسيطة؛ بما يسهم في جبر الضرر للمشتكي، والتخفيف من الاكتظاظ القضائي، وسرعة الوصول إلى العدالة.

– ضرورة توفير مراكز لحماية ورعاية للأحداث.