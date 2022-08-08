التكلفة اليومية لدى الاحتلال خلال عدوانه على غزة أعلى من سابقه

وطن: كلف العدوان على غزة الخزينة الإسرائيلية قرابة نصف مليار شيكل خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفقا لتقديرات. وأشار موقع "واينت" الإلكتروني إلى أن هذا المبلغ يشمل تكلفة استدعاء قوات احتياط واستخدام الذخيرة وساعات تحليق الطائرات الحربية واستخدام وسائل جديدة، بينها طائرات بدون طيران وصواريخ موجهة عن بعد.

ويضاف إلى هذا المبلغ عشرات الملايين لاستعدادات خاصة للشرطة وما يسمى "حرس الحدود"، في المدن المختلطة والقدس المحتلة، ومبيت آلاف من تلك العناصر بالقرب من مواقع التوتر، إلى جانب استخدام وسائل جديدة وبضمنها وسائل جوية، من جانب شرطة الاحتلال وأذرع أمنية أخرى.

وفيما بلغت تكلفة يوم العدوان الواحد على غزة في العام الماضي نحو 120 مليون شيكل، ارتفعت هذه التكلفة في العدوان الأخير ما بين 150 – 160 مليون شيكل، وذلك إثر استدعاء 25 ألفا من جنود الاحتياط، يوم الجمعة الماضي.

ولم تجر وزارتا المالية وجيش الاحتلال حسابا دقيقا لتكلفة العدوان الأخير على غزة حتى الآن. وأعلن جيش الاحتلال أنه سينشر قريبا تقريرا حول هذه التكلفة.

وكانت وزارة المالية في دولة الاحتلال قد قررت أن جهاز الأمن يتحمل تكلفة "عملية عسكرية محدودة" طالما أنها لا تصل إلى مليارات الشواكل.

ونشرت ما تسمى "سلطة الضرائب"، اليوم، معطيات حول تكلفة الأضرار بالممتلكات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وبموجبها جرى تقديم 135 طلبا حتى الآن للحصول على تعويضات إثر إصابة قذائف صاروخية أطلقتها الجهاد الإسلامي.

ويتوقع أن يرتفع عدد دعاوى التعويض، بحسب دائرة ضريبة الأملاك، لأن عددا كبيرا من مستوطني منطقة الجنوب غادروا بيوتهم خلال العدوان على غزة. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي دعاوى التعويضات سترتفع ببضع عشرات أخرى. كما لم تتلقى ضريبة الأملاك بعد دعاوى حول أضرار زراعية إثر منع الدخول إلى منطقة "غلاف غزة" في الأسبوع الأخير.

ووقع العدد الأكبر من الأضرار في مدينة عسقلان المحتلة، حيث تضرر 28 مبنى و34 سيارة وأربعة أضرار من أنواع أخرى. وقدم 66 شخصا من سكان عسقلان دعاوى تعويضات إلى ضريبة الأملاك. وقدم سكان في مستوطنة سديروت 19 دعوى تعويض بسبب تضرر ممتلكات و20 سيارة.

(عرب 48)