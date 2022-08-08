"المحامين العرب" يدعو لاجتماع طارئ الأربعاء لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة

وطن: دعت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إلى اجتماع طارئ بعد غد الأربعاء، لمناقشة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشرس على قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد العشرات وإصابة المئات بينهم أطفال ونساء.

ودعت الأمانة العامة، النقباء العرب والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين، إلى المشاركة في الاجتماع، عبر تقنية "زوم"، لبحث اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الاحتلال.

وأفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي دأب على ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني لتصفيته وتهويد أراضيه، ضاربا بذلك كل القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان عرض الحائط، وأمام مرأى ومسمع من العالم الذي لا يحرك ساكنا أمام هذه الجرائم الفظيعة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت أنها تسعى في اجتماعها الطارئ لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وكان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى، أصدر بيانًا صحفيًا، في وقت سابق، ثمن خلاله عاليا جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أدت لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأكد الأمين العام أن التاريخ يشهد على دور مصر البارز في دعم القضية الفلسطينية، ومواقف الرئيس السيسي في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وقدرة الدبلوماسية المصرية على التدخل بخبرتها الواسعة في الأوقات الصعبة.