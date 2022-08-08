الشعبية: لا اتفاق هدنة مع الاحتلال وأي خرق لوقف إطلاق النار سنرد عليه

وطن: قال مسؤول العلاقات العربيّة والقوميّة في الجبهة الشعبيّة أبو أحمد فؤاد، اليوم الاثنين، إن ما حصل أمس هو وقف لإطلاق النار وليس تهدئة أو هدنة، وأي خرق من العدو يجب مواجهته والرد عليه بالقوة والإمكانات العسكرية.

وأضاف فؤاد أنّ "العدو هو الذي طلب وقف إطلاق النار لأنّه هو الذي بادر بارتكاب العدوان، وغرفة العمليات المشتركة للمقاومة كانت هي من تناقش ما يعرض من قبل الوسطاء، ونحن في الجبهة الشعبيّة نرى أنّ العدو لم ينفذ أي تفاهمات سابقة على الاطلاق".

وتابع أبو أحمد: "نريد الوصول إلى حالة التكامل، ويجب ألا نسمح للاحتلال بأن يستفرد بمنطقةٍ أو فصيلٍ بعينه، خاصة وأنّ حكومة الاحتلال الحالية تبحث عن إنجازات وتعتبر أنّ الهجوم على غزة قد يوصلها إلى الحكم مرةً أخرى وهي على أبواب الانتخابات".

وأشار إلى أن "العدوان على غزة كان جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي لكيان الاحتلال".

وشدّد فؤاد على أنّ "غزة ما زالت تعاني ومحاصرة رغم كل الاتفاقات السابقة ووعودات الاحتلال بحل العديد من الملفات، وهناك تفاهمات سابقة توصّل لها الوسطاء ولكن لا تنفذ، ولا أحد يستطيع محاسبة الاحتلال، ولكن ما يمكن أن يسجّل اليوم هو بطولة شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة و القدس والداخل المحتل".

ورأى فؤاد أنّ "العدو يهدف للسيطرة الكاملة على كل شيء في الضفة الغربية، وتجريد غزة من سلاحها، ومن ثم يذهب للبحث عمّا يُسمى "السلام الاقتصادي"، لذلك يجب توحيد كافة الإمكانات الداخلية تحضيرًا للمواجهة القادمة مع العدو، ويستطيع شعبنا الاعتماد على مقاومته بكل ثقة".

وبشأن محور المقاومة، أوضح فؤاد، أنّ "الجبهة الشعبيّة تنسق مع محور المقاومة بطريقة منتظمة ومستمرة، وبحثنا في وقتٍ قريب مع السيّد حسن نصر الله الكثير من التفاصيل"، مؤكدًا أنّ "علينا الاستمرار في المقاومة حتى تحرير الوطن، فنحن ما زلنا في مرحلة تحرّر وطني".