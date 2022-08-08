18 وحدة دمرت كليا و71 جزئيا بالعدوان الأخير على غزة

وطن: قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، الاثنين، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب بهدم 18 وحدة سكنية بشكل كلي، وتضرر 71 وحدة بشكل جزئي بليغ غير صالح للسكن.

وأوضح سرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة التنمية الاجتماعية عقده بالمكتب الإعلامي الحكومي، أن 1675 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، مشيرًا إلى أن طواقم الوزارة قامت بالحصر التفصيلي للوحدات السكنية المتضررة.

وعن الاعتداءات التي سبقت هذا العدوان، بيّن أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ما زالت تستكمل جهود إعادة إعمار قطاع الإسكان المتضرر كليًّا وجزئيًّا خلال الاعتداءات السابقة والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وبيّن سرحان أن هناك ما يقارب 2200 وحدة سكنية مهدومة كليًّا متبقية، ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن، وتقدر تكلفتها بقرابة 100 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية والتي تقدر بقرابة 110 مليون دولار.

وأضاف، "ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي) وباقي القطاعات الأخرى التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن والتي تقدر بإجمالي 875 مليون دولار.

وحسب سرحان تواجه عملية الإعمار تحديات منها، عدم وجود مانحين حقيقيين سوى قطر ومصر وقليل من الدول الصديقة.