الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء تحقيق شامل وعاجل بالخسائر البشرية في غزة

وطن: أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين خلال الأيام الماضية، بينهم عدد من الأطفال والنساء الذين قتلوا وجرحوا في قطاع غزة. داعيا إلى إجراء تحقيق شامل وعاجل في هذه الخسائر البشرية.

ورحبّ الاتحاد الأوروبي في بيان له، وصل وطن، الاثنين، "بوقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي والذي ينبغي أن يضع حدا للعنف في غزة وما حولها".

وأشاد الاتحاد الأوروبي بمصر للعبها دورا لا غنى عنه في الوصول الى وقف اطلاق النار، وكذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة وقطر لدعمهم هذه الجهود، وفق بيان للاتحاد وصل وطن.

وقال: من الضروري الآن العمل على تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح المعابر للسماح للمساعدات الإنسانية والوقود بشكل خاص، وكذلك العمال، بدخول غزة والخروج منه.

وأكد الاتحاد الأوروبي على موقفه الداعي لبذل جهود ملموسة لجعل الوضع في غزة مستدامًا، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي واستعادة الأفق السياسي.