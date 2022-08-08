قائمة باسماء شهداء العدوان على غزة

وطن: استشهد جراء العدوان على غزة ما مجموعه 45 شهيدا وشهيدة، بعضهم ارتقوا متأثرين باصاباتهم، فيما بلغ تجاوز عدد جرحى العدوان 360 جريحا، وصفت اصابات العديد منهم بانها خطيرة.

وفيما يلي قائمة باسماء الشهداء الذين ارتقوا جراء هذا العدوان:

1-عماد عبد الرحيم شلح 50 غزة .

2-يوسف سلمان قدوم 24 غزة .

3-تيسير محمود الجعبري 50 غزة .

4-سلامه محارب عابد 41 غزة .

5-الاء عبدالله قدوم 5 غزة .

6-ديانا عدنان عطية العمور 22 غزة .

7-محمد احمد عبدالفتاح المدهون 26 ابراج الندى .

8-فضل مصطفى زعرب 30 خانيونس .

9-محمد حسن البيوك 35 خانيونس .

10-احمد مازن عزام 25 غزة .

11-تميم غسان عبدالله حجازي 23 الزنة .

12-اسامة عبدالرحمن الصوري 27 بني سهيلا .

13-حسن محمد منصور 26 جباليا .

14-نعامه محمد ابو قايده 62 بيت حانون .

15-نور الدين علي الزويدي 19 بيت حانون

16-حازم محمد سالم 12 جباليا .

17-احمد محمد النيرب 13 جباليا .

18-مؤمن محمد النيرب 4 جباليا .

19-خليل اياد ابوحماده 19جباليا .

20-احمد وليد الفرام 18 جباليا .

21-وافق مصباح الخطيب 50 جباليا .

22-محمد محمد ابراهيم زقوت 19 جباليا .

23-زياد احمد المدلل 36 رفح .

24-محمد اياد حسونه 14 رفح .

25-اسماعيل عبد الحميد محمد سلامه 30 رفح .

26-هناء اسماعيل علي سلامه 51 رفح .

27-رافت صالح ابراهيم الزاملي 45 رفح .

28-خالد سعيد منصور 47 رفح .

29-الاء صالح الطهراوي 30 رفح .

30-احمد محمد عفانه 31 جباليا .

31-ضياء زهير البرعي 30 جباليا .

32-جميل ايهاب نجم 15 جباليا .

33-جميل نجم نجم 6 جباليا .

34-نظمي فايز ابو كرش 16 جباليا .

35-حامد حيدر نجم 17 جباليا .

36-محمد صلاح نجم 17 جباليا .

37-محمد ياسر نمر النباهين 13 البريج .

38-احمد ياسر نمر النباهين 9 البريج .

39-داليا ياسر نمر النباهين 13 البريج .

40-ياسر نمر محمود النباهين 45 البريج .

41-خالد ايمن ياسين 27 الزيتون .

42-شادي عماد نمر كحيل 27 الزيتون .

43-عبد الرحمن جمعة السلك 19 الشجاعية.

44- الشرطي محمود داوود غزة

45-الطفلة حنين وليد أبو قايدة (10 سنوات).