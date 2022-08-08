ارتفاع عدد الشهداء بسبب العدوان على غزة إلى 45 والجرحى إلى 360

وطن: استشهدت طفلة (10 أعوام)، اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي قبل يومين على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الطفلة حنين وليد أبو قايدة متأثرة بإصابتها الخطيرة في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في منطقة أم النصر في بيت حانون، والذي أدى لاستشهاد والدتها.

وباستشهاد الطفلة حنين يرتفع عدد الشهداء بسبب العدوان الإسرائيلي إلى 45 شهيدا، والجرحى إلى 360 جريحا.