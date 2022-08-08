التربية تقرر استئناف الدورة الثانية لامتحانات التوجيهي للمحافظات الجنوبية

وطن: قررت وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الاثنين، استئناف تطبيق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2022 "الدورة الثانية" للمحافظات الجنوبية يوم الاربعاء.

وحددت التربية جدولا زمنيا لتطبيق امتحانات الثانوية العامة للدورة الثانية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل بامتحان اللغة الإنجليزية لجميع الفروع .

وقالت التربية ان جلسات الامتحان التي كانت مقررة اليوم الاثنين في مساق اللغة العربية، سيتم ارجائها الى يوم الأحد 21 آب/أغسطس المقبل، فيما حددت جلسة الورقة الثانية من امتحان اللغة العربية للفرعين الأدبي والشرعي التي كانت مقررة غدا الثلاثاء، الى يوم الاثنين 22 آب/أغسطس .