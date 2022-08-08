تراجع سعر الذهب بعد تعزيز بيانات أمريكية قوية احتمالات زيادة سعر الفائدة الأمريكية

وطن: انخفضت أسعار الذهب الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأمريكي)برفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع عوائد الدولار والخزانة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1771.74 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 0454 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1788.20 دولار.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس. بي.آي لإدارة الأصول “بدأ الذهب بشكل هاديء في الوقت الذي ما زالت فيه السوق تستوعب الآثار المترتبة على تقرير الوظائف الأمريكي القوي وإلى أي مدى سيؤثر على مجلس الاحتياطي الاتحادي.”

“أعتقد أن زيادة يوليو في الوظائف غير الزراعية ترفع احتمالات رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في سبتمبر والتي لا بد وأن تكون سلبية بالنسبة للذهب”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 19.87 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1.3 في المئة إلى 920.25 دولار واستقر البلاديوم عند 2125.68 دولار.