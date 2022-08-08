جيش الاحتلال يعتقل 13 مواطنا في حملة بالضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الأثنين حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية طالت ما لا يقل عن 13 مواطنا وتخللتها عمليات دهم وتفتيش وتخريب للعديد من منازل المواطنين.

وعُرف من بين المعتقلين:

1. المحرر جمعة رمضان- زيتا جماعين

2. المحرر جهاد شحادة- جماعين

3. المحرر رامي سليمان- مردة

4. الشيخ يوسف قمبز- فرخة

5. أحمد محمد أبو حسين- بيت فجار

6. أحمد نبيل طقاطقة- بيت فجار

7. موسى جالولي- جنين

8. محمد عبيد- جنين

9. طه محمد عصافرة- بيت كاحل غرب الخليل

10. مؤيد محمد ابريوش- بيت كاحل

11. صفوت عصافرة- بيت كاحل

12. معتصم عمار عطاطرة- يعبد

13- عمر سامي داوود الهريمي- بيت لحم