المبادرة الوطنية: العدوان الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه والفضل لمقاومة الشعب الفلسطيني

وطن: رحبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية باتفاق وقف اطلاق النار ووقف العدوان على قطاع غزة.

وقالت المبادرة في بيان وصل وكالة وطن نسخة منه ان العدوان الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه. إذ فشل حكام إسرائيل أولا في و قف أو تقييد المقاومة الفلسطينية للاحتلال و خصوصا في القدس و الضفة الغربية.

وفشلوا ثانيا في فرض معادلة فصل الضفة عن غزة.

وفشلوا ثالثا في تمرير دسيستهم بخلق شرخ بين قوى المقاومة الفلسطينية.

وفشلوا رابعا في تحقيق انجازات عسكرية تعوض عن فشلهم في معركة سيف القدس.

وفشلوا خامسا في تحقيق انجازات. سياسية أو عسكرية ملموسة تخدم معركتهم الانتخابية .

وفشلوا سادسا في التغطية على جريمتهم الوحشية باغتيال ٤١ شهيدا فلسطينيا معظمهم من المدنيين وخمسة عشرة منهم من الأطفال بالإضافة إلى جرح حوالي اربعمائة جريح ومن ضمنهم الشهداء القادة الجهاديين تيسير الجعبري و خالد منصور.

وقالت المبادرة ان الفضل الاول في الفشل الإسرائيلي يعود إلى بسالة المقاومة الفلسطينية والالتفاف الشعبي في كل فلسطين حول المقاومة ، وصمود ووعي حركة الجهاد الإسلاميرغم التضحيات الكبيرة التي قدمتها.

وأكدت المبادرة أن حكام إسرائيل قدموا دليلا جديدا على ضعف قدرتهم على خوض مواجهة طويلة، وقدموا أدلة جديدة على ارتكابهم جرائم حرب سيحاسبون عليها عاجلا أوآجلا.

ووجهت المبادرة الدعوة بالرحمة و التحية لذكرى الشهداء و لعائلاتهم الصابرة و تمنت سرعة الشفاء للجرحى و المصابين و دعت الى أوسع التفاف شعبي حول عائلات الشهداءوالجرحى والأسرى الصامدين فيسجون الاحتلال.