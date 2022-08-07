دخول اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل بين الاحتلال والمقاومة حيز التنفيذ

وطن: دخل اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل بين دولة الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة حيّز التنفيذ.

وأعلنت حركة "الجهاد الاسلامي"، مساء الأحد، موافقتها على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الاحتلال عبر وساطة السلطات المصرية، بعد ثلاثة أيام من بدء عدوان إسرائيلي دموي على القطاع، أسفرت عن استشهاد 43 مواطنا، وجرح المئات.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة "الجهاد الإسلامي"، محمد الهندي، في بيان، إنه "تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين (باسم) السعدي و(خليل) عواودة".

وينص الاتفاق على:

- مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل عند الساعة الحادية عشرة والنصف

- مصر تبذل جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير عواودة ونقله للعلاج

- مصر تعمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن