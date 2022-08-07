اهالي كفريات طولكرم يناشدون المحافظ والشرطة بإنهاء معاناتهم من ظاهرة نقل الركاب بالمركبات الخصوصية

وطن: ناشد اهالي وسكان مناطق كفريات طولكرم، محافظ طولكرم وجهاز الشرطة الفلسطينية ووزارة النقل والمواصلات، بوضع حد لظاهرة اغلاق طريق الكفريات من قبل اصحاب المركبات الخصوصية التي تنقل العمال العائدين من مكان عملهم في الداخل المحتل.

وطالب الاهالي، في مناشدة لهم وصلت وطن، بانهاء هذه الظاهرة الخطيرة باسرع وقت، كونها تعيق مرور المسافرين عبر الطريق الواصل ما بين قرى الكفريات ومدينه طولكرم، في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة الفلسطينية قبل حوالي اسبوعين ضمن قرارات مجلس الوزراء محاربة ظاهرة نقل الركاب في المركبات الخصوصية.

وقالوا ان اصحاب المركبات الخاصة وعند اغلاق الطريق بشكل كامل يتعاملون باستهتار كامل، دون الالتفاف الى حال باقي المواطنين المسافرين على الطريق وعدم مراعاة حالات الضرورة وما يتبعها من مرور سيارات الاسعاف والدفاع المدني، اضافه الى الالفاظ النابية التي من الممكن سماعها من قبل سائقي تلك المركبات عند لومهم على حالة اغلاق الطريق.