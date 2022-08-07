"منظمة البيد" تبحث مع المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل إمكانية دعم التجمعات البدوية





وطن: بحث الصندوق الفلسطيني للتشغيل ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، السبل الممكنة لدعم التجمعات البدوية خلال اجتماع عقد اليوم في مقر الصندوق برام الله، حيث حضر الاجتماع رامي مهداوي المدير التنفيذي للصندوق، وغادة بريكة مديرة مشروع خدمات التشغيل، والمحامي حسن مليحات المشرف العام على منظمة البيدر، وعضو مجلس ادارة منظمة البيدر الاعلامي فارس المالكي.

وقدم مليحات عرضا حول واقع التجمعات البدوية المأساوي، واستعرض بشكل موجز النشأة الأولى لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والتي تأسست في العام 2021، وضمت مجموعة من الصحفيين والمحامين والناشطين المناصرين للتجمعات البدوية التي تتعرض لهجوم استيطاني مبرمج وممنهج من قبل سلطات الاحتلال.

واضاف مليحات أن ما يقارب الثمانية تجمعات بدوية بين محافظتي رام الله واريحا تعيش حالة صراع يومي مع الاحتلال وتتعرض لهجمات يومية من قبل المستوطنين، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة استهداف التجمعات البدوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتتعرض لإجراءات احتلالية تمثلت في اغلاق المراعي امامها وحرمانهم من مصادر المياه ،وايضا انعدام الخدمات في تلك التجمعات، بسبب منع اقامة المشاريع وتضييق سبل الرزق والعيش، الامر الذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة والفقر في صفوف البدو وخلق حالة من القهر والحرمان في تلك التجمعات كمناطق مهمشة.

بدوره، أكد مهداوي استعداده لتقديم كافة انواع الدعم الممكن للتجمعات البدوية الاكثر تهميشا وتقديم كل المساعدات اللازمة لتعزيز صمودهم وارتباطهم في الأرض كشعلة صمود لن تنطفأ ابدا، والعمل على توفير مشاريع تشغيلية لأبناء التجمعات البدوية لمساعدتهم في توفير مصدر دخل لهم، مؤكدا بأن الصندوق ينفذ العديد من المشاريع التي توفر فرص للعاطلين عن العمل، بالإضافة الى دعم اصحاب المشاريع الصغيرة من خلال توفير المنح والقروض الميسرة، وضرورة تقديم المساعدات اللازمة لهم، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من برامج الصندوق الفلسطيني للتشغيل.





وقد جرى الاتفاق على استمرار التنسيق والعمل لتعزيز وترسيخ صمود التجمعات البدوية، وذلك عبر تقديم الدعم الممكن من خلال برامج الصندوق الفلسطيني للتشغيل للتجمعات البدوية، وذلك من خلال تنظيم زيارة ميدانية لبعض الباحثين في الصندوق الفلسطيني لمعرفة احتياجات تلك التجمعات، لإيجاد قاعدة بيانات حول السكان البدو واعدادهم واحتياجاتهم ،للعمل على تقديم ما يمكن تقديمة لهم للإبقاء على جذوة صمودهم تتقد في مواجهة الاحتلال، ضمن الاهداف الرئيسية للصندوق والتي تتمثل في محاربة الفقر والبطالة من خلال خلق فرص العمل للعاطلين عن العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والريادية، بالإضافة الى العمل على توفير الموارد المالية لإحداث تنمية للبدو.

علما بأنه ومن مهام الصندوق الفلسطيني للتشغيل تنفيذ السياسات الوطنية التي تعنى بتعزيز وزيادة التشغيل، والمساهمة في الحد من البطالة وتخفيض نسبها من خلال خلق فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة، وتوفير التمويل اللازم بصورة مباشرة او غير مباشرة للأفراد او الأسر او الجماعات من الفئات المنتفعة بشروط ميسرة، وتعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مجالات العمل المختلفة، ومنح اولوية لدعم المناطق المهمشة .