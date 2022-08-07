اعلام عبري: تكلفة "عمليات" الجيش في غزة بلغت حتى الان نحو نصف مليار شيكل



وطن: ذكر موقع واي نت العبري، اليوم الأحد، أنه ووفقا لتقديرات مختصين فإن تكلفة اليوم الواحد من عدوان الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة تتراوح ما بين 150 – 160 مليون شيكل وهو رقم اعلى بنحو 30-40 مليونا مقارنة بعدوان الاحتلال العام الماضي.

وحسب الموقع العبري فإن هذه التكلفة تأتي في ظل حشد جيش الاحتلال الاحتياط واستخدام الذخيرة، والتحليق المكثف للطيران الحربي والطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة.

وأشار الى ان كلفة عمليات جيش الاحتلال اقتربت في اليوم الثالث من العدوان على غزة من نصف مليار شيكل، لافتا الى انه يضاف إلى ذلك عشرات الملايين من الشواقل بسبب استنفار شرطة الاحتلال داخل الخط الأخضر.

(المصدر- القدس دوت كوم)