مؤشر القدس يغلق منخفضاً بنسبة 0.29% وسط تداولات قاربت 4.3 مليون دولار

وطن: أغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع المنصرم عند مستوى 635 نقطة منخفضاً ما قيمته 1.8 نقطة عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه بنسبة 0.29%، ويأتي ذلك على خلفية انخفاض مؤشرات 3 قطاعات رئيسية، حيث جاءت التغيرات القطاعية على النحو التالي: البنوك والخدمات المالية انخفض بنسبة 0.28%، أما قطاع الصناعة فارتفع بنسبة 0.26%، فيما أغلق مؤشر التأمين منخفضاً بنسبة 1.68%، في المقابل بلغت نسبة انخفاض مؤشر قطاع الاستثمار 0.96% بينما ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.04%.

من جانب آخر، فقد عقدت 5 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع المذكور تم خلالها تداول 1,989,260 سهم بقيمة 4,377,690 دولار نفذت من خـلال 853 عقد. وتم تداول 31 شركة من أصل 49 شركة مدرجة حيث شهدت 9 شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 16 شركة واستقرت أسعار أسهم 6 شركات أخرى.

فيما بلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال الفترة من 31/07/2022- 04/08/2022 حوالي 0.88 مليون دولار مقارنة مع ما يقارب 0.66 مليون دولار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 32%، فيما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.17% بقيمة حوالي 4.95 مليار دولار.

أما بالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي على التوالي: الفلسطينية للكهرباء بارتفاع نسبته 2.96%، بنك القدس بنسبة 2.52%، موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات 2.35%، القدس للمستحضرات الطبية 1.88%، وأخيرا حلت شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار بارتفاع نسبته 1.82%.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي على التوالي: مصايف رام الله بنسبة 11.55%، التأمين الوطنية بنسبة 5.56%، تلتها في المرتبة الثالثة فلسطين للاستثمار الصناعي بنسبة 5.08%، ثم الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية "واصل" بنسبة 4.76% وجاءت في المرتبة الخامسة شركة سجاير القدس بنسبة انخفاض بلغت 4.74%.

للاطلاع على التقرير كاملاً يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://api.pex.ps/FileManager/Default.aspx?AID=1000&UID=351&WFID=29&DocAction=610&HashCode=3499&PathCode=1&TRID=80642&TID=551