شبكة المنظمات الاهلية: الوحدة ورص الصفوف هي الرد الأمثل على جرائم الاحتلال

وطن: أكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على اهمية الوحدة وانهاء الانقسام الداخلي فورا ردا على المجازر الدموية في قطاع غزة لمجابهة التطورات بوحدة واحدة يتكاتف فيها الجميع.

كما أكدت في بيانها الذي وصل وطن، على ضرورة التحرك السياسي الفلسطيني لتوفير الحماية الدولية، والزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني لان العدوان لا يستهدف قطاع غزة وحده بل هدفه تكريس واقع الاحتلال وفرض حل الامر الواقع وتصفية القضية الوطنية برمتها وهو ما يتطلب العمل فورا لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بانهاء جميع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال والتحلل منها، والتوجه لتفعيل كل ادوات العمل القانوني الدولية لمحاكمة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت على اهمية العمل من خلال لجان التضامن الدولي ونشطاء الحملات الدولية المساندة للشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني الدولية من اجل الضغط بشتى السبل لوقف هذه الجرائم التي يقترفها الاحتلال، ويرى في الصمت الدولي تشجيعا لاستمرارها وهو ما يتطلب ارادة دولية جدية من الامم المتحدة ومؤسساتها لفرض العقوبات على دولة الاحتلال، وتقديم قادته لمحاكم جرائم الحرب دون تأخير .

ولليوم الثالث على التوالي تواصل دولة الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على المدنيين العزل في قطاع غزة حاصدة ارواح الابرياء ملحقة الدمار في بيوت المواطنين الامنين.