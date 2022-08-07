العدوان يتواصل على غزة| إجمالي الشهداء 31.. والمقاومة تقصف القدس

وطن: استشهد مواطنان واصيب عدد اخر صباح اليوم الاحد، جراء قصف احتلالي استهدف منزلا في جباليا ما يرفع اجمالي عدد شهداء العدوان المتواصل على قطاع غزة الى 31 شهيدا بينهم 6 أطفال، و 4 سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى 215 جريحاً.

وبموازاد ذلك فقد قصفت المقاومة الفلسطينية في ثالث ايام العدوان المتواصل على غزة، مدينة القدس، حيث اطلقت صاروخين نحو مدينة القدس وسمع دوي الانفجارات في مدينة القدس وحولها، وصولا الى اطراف مدينة رام الله.

وكانت طواقم الانقاذ واصلت الليلة الماضية وفجر اليوم عمليات البحث بين ركام المنازل المهدمة بحثا عن أشلاء الشهداء وجثامينهم لانتشالها، بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في رفح مساء امس.

اخر تطورات العدوان :

12:05 صفارات الانذار تدوي في عسقلان

12:00 صفارات الإنذار تدوي في علاف غزة

11:57 استهداف بصاروخ استطلاع لأرض زراعية خلف معصرة أبو عودة على شارع صلاح الدين قرب مدخل بيت حانون شمال القطاع، دون إصابات.

11:19 صفارات الإنذار تدوي في عسقلان

11:14 وابل من الصواريخ استهدفت المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

11:09 رشقة صاروخية جديدة باتجاه غلاف غزة

10:52 صفارات الإنذار تدوي في نير عام

10:37 سرايا القدس: قصفنا مستوطنة نيريم شرق قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون

10:33 أضرار جراء تعرض منزل في أشكول لإصابة مباشرة بصاروخ أطلق من غزة

10:25 جيش الاحتلال: 580 صاروخا اطلق منذ بدء العدوان على غزة وان 480 منها "تجاوزت الحدود" وان القبة الحديدية اعترضت 200

10:22 طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

10:15 وسائل إعلام عبرية : صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات المحيطة في قطاع غزة

9:49 مصادر طبية: شهيدان واصابة آخرين في غارة لطائرات الاحتلال على منزل في جباليا شمال قطاع غزة

9:47 انباء عن عدد من الاصابات في الاستهداف الأخير للمنزل بمخيم جباليا بالقرب من مسجد التوبة ونقلهم الى مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

9:44 إصابة مباشرة لمنزل في المجلس المحلي الاستيطاني أشكول.

9:26 استهداف من قبل طيران الاحتلال في خانيونس جنوب قطاع غزة

9:23 استهداف من قبل طيران الاحتلال في خانيونس جنوب قطاع غزة.

9:22 قصف من طائرات الاحتلال لمنزل سكني وسط مخيم جباليا قرب مسجد انور عزيز والحديث عن وجود عدد من الاصابات

9:05 رشقة صاروخية صوب مستوطنات الاحتلال والمدن المحتلة.

9:02 صفارات الإنذار تدوي في النقب الغربي

8:56 متحدث باسم مستوطنة سديروت: أكثر من 10 صواريخ أطلقت في الساعة الماضية

8:53 مصادر عبرية: سقوط صاروخ قرب مدخل مصنع في مستوطنة "سديروت"

8:42 كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تعلن استهداف موقع "كيسوفيم" العسكري بقذائف الهاون عيار 120 ملم.

8:32 صافرات الإنذار تدوي مجدداً في مستوطنات غلاف غزة.