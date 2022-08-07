قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الاحد حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وعرف من بين املعتقلين:

١. الفتاة ديانا نايف جرادات- جنين

٢. القيادي في الجهاد الإسلامي نصر العمور- عنزة

٣. القيادي في الجهاد الإسلامي بسام ذياب- كفر راعي

٤. المحرر أحمد دعدس- نابلس

٥. محمد أبو رواش- مخيم عسكر بنابلس

٦. عدي أبو رواش- مخيم عسكر بنابلس

٧. صهيب مرعي- طولكرم

٨. أحمد أبو كباش- طولكرم

٩. زيد الأشقر- صيدا قرب طولكرم

١٠. المحرر إبراهيم خالد حسان- بيت لحم

١١. سيد صبيح- الخضر

١٢. عادل أبو رمدان- الخضر

١٣. أحمد أبو رمدان- الخضر

١٤. إياد نادر طقاطقة- بيت فجار

١٥. نصر النواجعة- يطا جنوب الخليل

١٦. فارس حامد دراغمة- الحديدية بالأغوار الشمالية

١٧. المحرر ماجد الجعبة- القدس

١٨. المحرر جهاد الشلبي- القدس

١٩. طارق أبو حماد- مخيم الفوار

٢٠. سراج أبو هشهش- مخيم الفوار

٢١. صلاح مغالسة- مخيم الفوار

٢٢. مصطفى أبو كريفة- مخيم الفوار