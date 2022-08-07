قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الاحد حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وعرف من بين املعتقلين:
١. الفتاة ديانا نايف جرادات- جنين
٢. القيادي في الجهاد الإسلامي نصر العمور- عنزة
٣. القيادي في الجهاد الإسلامي بسام ذياب- كفر راعي
٤. المحرر أحمد دعدس- نابلس
٥. محمد أبو رواش- مخيم عسكر بنابلس
٦. عدي أبو رواش- مخيم عسكر بنابلس
٧. صهيب مرعي- طولكرم
٨. أحمد أبو كباش- طولكرم
٩. زيد الأشقر- صيدا قرب طولكرم
١٠. المحرر إبراهيم خالد حسان- بيت لحم
١١. سيد صبيح- الخضر
١٢. عادل أبو رمدان- الخضر
١٣. أحمد أبو رمدان- الخضر
١٤. إياد نادر طقاطقة- بيت فجار
١٥. نصر النواجعة- يطا جنوب الخليل
١٦. فارس حامد دراغمة- الحديدية بالأغوار الشمالية
١٧. المحرر ماجد الجعبة- القدس
١٨. المحرر جهاد الشلبي- القدس
١٩. طارق أبو حماد- مخيم الفوار
٢٠. سراج أبو هشهش- مخيم الفوار
٢١. صلاح مغالسة- مخيم الفوار
٢٢. مصطفى أبو كريفة- مخيم الفوار