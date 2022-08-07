مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

وطن: بدأ مستوطنون صباح اليوم الاحد اقتحام باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال لإحياء ما تسمى " ذكرى خراب الهيكل".

وجاءت اقتحامات الاقصى على شكل مجموعات، تضم كل مجموعة ما يقارب 50 مستوطنا.

وكان رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد قرر عدم منع المستوطنين بمن فيهم أعضاء الكنيست من اقتحام المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد.

وقالت شرطة الاحتلال إنها ستسمح لأعضاء الكنيست بمن فيهم المتشددون باقتحام المسجد الأقصى، ولن تمنع المستوطنين كذلك، وذلك وفقا لهيئة البث الإسرائيلية التي أكدت أن الشرطة ستسمح بكل الفعاليات المقررة في القدس الأحد بما فيها وصول اليهود للحرم القدسي.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، أدت مجموعات من المستوطنين المتطرفين طقوسا تلمودية في البلدة القديمة وعند إحدى بوابات المسجد الأقصى المبارك إحياء لما تسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وشارك عضو الكنيست إيتمار بن غفير في تلك الطقوس التي انطلقت بمسيرة استفزازية للمستوطنين باتجاه باب العامود وأزقة البلدة القديمة حاملين الأعلام الإسرائيلية بتسهيل من قوات الاحتلال الإسرائيلي.