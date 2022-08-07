لابيد يسمح للمستوطنين بمن فيهم أعضاء كنيست باقتحام الأقصى غدا في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"

وطن: في خطوة استفزازية، قرر رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بمن فيهم أعضاء (كنيست)، صباح الأحد، لإحياء ما تسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.

وبدأ عشرات المستوطنين التجمع في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة رافعين الأعلام الإسرائيلية، استعدادا لاقتحام المسجد صباح غدٍ.

وأعطت شرطة الاحتلال الموافقة لعضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، لاقتحام المسجد الأقصى برفقة المستوطنين، يوم الأحد.

وزعمت شرطة الاحتلال أنها تستعد لمواجهات، الأحد، بين الفلسطينيين في المسجد الأقصى ومحيطه، على إثر توقعاته باقتحام آلاف المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

ومنذ مساء السبت، عززت شرطة الاحتلال حضورها في زقاق البلدة القديمة في القدس المحتلة.

من جانبها، دعت حركة حماس في بيان لها، مساء السبت، المواطنين للتصدي لاقتحامات المستوطنين وشد الرحال غدا للمسجد الأقصى.

وقالت "إننا نرفض سماح الاحتلال للمتطرّفين اقتحام الأقصى ونؤكّد أنّ شعبنا موحّد في التصدّي له والدفاع عن أرضه ومقدساته".

وأضافت حماس "نرفض سماح الاحتلال الصهيوني للمتطرّفين الصهاينة باقتحام المسجد الأقصى المبارك، غدًا الأحد، ونحمّله المسؤولية الكاملة عن تداعياته ونتائجه التي لا يمكن التنبّؤ بها، في الوقت الذي يستمر في عدوانه الهمجي على قطاع غزّة، ونؤكّد أنَّ شعبنا الفلسطيني في كلّ أماكن وجوده يقف اليوم موحّدًا في الدفاع عن أرضه ومقدساته".

ودعت "جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الأبيَّة والمرابطين في القدس، وأهل الثبات في الداخل المحتل إلى شدّ الرّحال والرّباط ومواصلة الاعتكاف في المسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة، تصدّيًا لهذه الاقتحامات، وإفشالًا لأهدافها الخطيرة، كما ندعو أمّتنا العربية والإسلامية، قادة وشعوبًا، إلى التحرّك العاجل للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكلّ الوسائل، في معركة الدّفاع عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرَّسول الأمين، حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة".