6 شهداء في غارة جديدة لطيران الاحتلال على جباليا ورفح

وطن: استشهد ستة مواطنين بينهم ثلاثة اطفال الليلة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على مخيم جباليا ورفح، واصيب اكثر من على الاقل 40 مواطنا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين على الأقل مجموعة من المواطنين وسط المخيم، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة اخرين.

وأضافت المصادر ذاتها، نقلاً عن أحد المسعفين أن خمسة شهداء ارتقوا بعد القصف والإصابات الاخرا وصفت بالخطيرة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الأندونيسي.

وذكرت مصادر فلسطينية ان القصف الذي استهدف منزلا في رفح اسفر عن 30 جريحا نقلوا للمشافي، العديد منهم اطفال.

كما وقصفت طائرات استطلاع إسرائيلية منزلا غرب محافظة رفح، ما أدى إلى إصابة من بداخله بجراح متفاوتة، تم نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.